Preço do gasóleo e gasolina sem alterações significativas a partir de segunda-feira

Famalicão: PS propõe alteração do horário de cargas e descargas no Mercado

Na reunião de Câmara desta quinta-feira, o vereador do Partido Socialista de Famalicão, Paulo Folhadela, interpelou o presidente da Câmara Municipal sobre os horários das operações de carga e descarga no Mercado Municipal, dando conta do descontentamento de alguns comerciantes.

O PS adianta que os comerciantes apontam como horários mais adequados dois períodos distintos: entre as 06h00 e as 10h00 da manhã e, posteriormente, entre as 12h30 e as 14h00.

Sobre alterações aos horários das cargas e descargas no Mercado Municipal, o PS defende estudo prévio e suporte técnico antes da Câmara proceder às mesmas. Considera, ainda, ser necessário uma visão integrada do Mercado Municipal, considerando-o um equipamento âncora na malha urbana central. Assim, entende que o horário de funcionamento e, sobretudo, o de abastecimento deve «enquadrar-se num plano mais amplo de regulação do trânsito e da logística na zona central da cidade».

Segundo o vereador Paulo Folhadela, «as decisões estão a ser tomadas sem critério, sem ouvir os principais interessados e sem estudos que sustentem as alterações implementadas. Tudo parece depender apenas da vontade de uma pessoa: Mário Passos», afirmou.

Câmara pondera alguns ajustes

O presidente da Câmara, Mário Passos, e o vereador dos Mercados e Feiras, Ricardo Mendes, sublinharam que têm que existir regras para as cargas e descargas, como acontece em todas as cidades, em respeito pelos comerciantes e pelos utentes que acedem ao Mercado. Adiantando que é impraticável estar aberto tantas horas por dia. No entanto, o presidente da Câmara promete analisar e, eventualmente, fazer ajustes.