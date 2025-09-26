Preço do gasóleo fica mais caro na próxima semana

Na manhã deste sábado, o Santuário do Bom Jesus, em Braga, volta a ser palco de mais uma edição dos Escadórios da Humanidade, com a prova mais participada de sempre.

A edição de 2025 conta com 1 900 bombeiros, de vários países do mundo, que vão colocar-se à prova nos 566 degraus do santuário, com 30 quilos de equipamento.

O último a enfrentar a prova será o famalicense Luís Filipe da Silva, que repete o desafio do último ano, e apesar da doença de Parkinson e fibromialgia, vai superar-se e inspirar os colegas de profissão.