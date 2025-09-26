Preço do gasóleo fica mais caro na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. Segundo a imprensa especializada, o preço do gasóleo deverá aumentar 0,5 cêntimos por litro, já a gasolina terá margem para descer até 1 cêntimo.
Bombeiro famalicense com Parkinson vai subir os 566 degraus do Bom Jesus
Na manhã deste sábado, o Santuário do Bom Jesus, em Braga, volta a ser palco de mais uma edição dos Escadórios da Humanidade, com a prova mais participada de sempre.
A edição de 2025 conta com 1 900 bombeiros, de vários países do mundo, que vão colocar-se à prova nos 566 degraus do santuário, com 30 quilos de equipamento.
O último a enfrentar a prova será o famalicense Luís Filipe da Silva, que repete o desafio do último ano, e apesar da doença de Parkinson e fibromialgia, vai superar-se e inspirar os colegas de profissão.
Morreu o ator Luís Aberto
A Casa do Artista anunciou esta sexta-feira, 26 de setembro, a morte do ator Luís Aberto, recordado como o “menino Luís”.
Com mais de seis décadas de carreira, destacou-se no teatro, onde venceu um Globo de Ouro em 2003, e marcou presença em sucessos da televisão como Zé Gato, Jardins Proibidos e Sangue Oculto. No cinema participou em filmes como Dom Roberto e A Bomba.
Tinha 91 anos.
Governo decide oferecer alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil
O Governo anunciou que vai dar alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil, instalado nos próprios estaleiros. O objetivo, explicou o ministro Miguel Pinto Luz, é garantir melhores condições de vida a quem está a ajudar no esforço de construir mais habitação.
Entre as medidas aprovadas está também a redução do IVA para 6% na construção de casas até 648 mil euros, ou para arrendamento com rendas até 2.300 euros. Luís Montenegro reconheceu que este valor pode parecer alto, mas disse que é apenas um limite pensado para zonas como Lisboa e Porto.
Outra decisão foi aumentar o IMT para estrangeiros que comprem casa em Portugal, ficando de fora apenas os emigrantes.
Chefes da urgência do Hospital de Famalicão voltam atrás na demissão e ajudam a resolver problemas
Os chefes das equipas de urgência do hospital de Famalicão, que tinham apresentado pedidos de demissão, decidiram suspender essa decisão. Segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, estes profissionais “estão a colaborar ativamente, com o Serviço e com o Conselho de Administração, para, tão rapidamente quanto possível, se ultrapassarem definitivamente os problemas referidos”.
Em comunicado, a administração reconhece que “durante o período do verão a ULS enfrentou algumas dificuldades inesperadas, exclusivamente no preenchimento integral das equipas médicas da triagem, com impacto na organização do trabalho do SUMC e, por vezes, no tempo de resposta”. No entanto, garante que essas dificuldades “nunca comprometeram a prestação e cuidados de saúde” e têm vindo a ser resolvidas, com a expetativa de que “a normalidade do atendimento regressará muito brevemente ao SU”.
A ULS salienta ainda que “todas as especialidades médicas continuaram a operar com normalidade”, assegurando a resposta clínica necessária aos utentes, e que as urgências de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia “não sofreram qualquer constrangimento”.
Famalicão: Um ferido em colisão entre viaturas na zona escolar
Uma pessoa ficou ferida, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na Rua Barão da Trovisqueira, em Famalicão.
O sinistro aconteceu cerca das 17h45 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.
A vítima do acidente, uma mulher, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.
Urgência de Famalicão lotada: Apenas um médico de serviço e 13 horas de espera
A urgência do Hospital de Famalicão tem funcionado, em alguns turnos, com apenas um clínico geral de serviço, a informação foi confirmada à Cidade Hoje por fonte próxima à unidade hospitalar. De acordo com a plataforma do Serviço Nacional de Saúde, durante a tarde desta quarta-feira, mais de 50 pessoas aguardavam atendimento, com tempos de espera a ultrapassarem as 13 horas.
A situação repete-se em dias sucessivos, e poderá agravar-se pela recente demissão de vários chefes de equipa do serviço de urgência.
Utentes relatam atrasos inéditos e condições de atendimento cada vez mais precárias, deixando a sua indignação registada no livro de reclamações, numa altura em que a administração da ULS ainda não prestou qualquer esclarecimento.