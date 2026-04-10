Preço dos combustíveis desce até 6 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. Após vários aumentos consecutivos, segundo a imprensa especializada, a gasolina tem margem para descer 3,5 cêntimos por litro e no caso do gasóleo, o preço deve ficar mais barato 6 cêntimos.
A partir desta sexta: Bebidas em garrafa e lata aumentam 10 cêntimos para incentivar a reciclagem
Portugal estreia esta sexta-feira o sistema “Volta”, que permite devolver embalagens de bebidas e recuperar 10 cêntimos por unidade. A medida integra o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e é vista pelo Governo como um passo importante na área ambiental.
As máquinas, espalhadas pelo país, aceitam garrafas de plástico e latas até três litros, desde que tenham o símbolo próprio, estejam vazias e intactas. Em troca, o consumidor recebe um vale convertível em dinheiro ou descontos.
Numa fase inicial, nem todas as embalagens serão elegíveis, já que algumas ainda não incluem o novo símbolo. O objetivo é aumentar a reciclagem e reduzir resíduos, podendo atingir taxas de recolha na ordem dos 90% nos próximos anos.
Aumento ‘brutal’ da temperatura: 30 graus para esta quinta-feira
Depois de uma quarta-feira marcada pelo tempo fresco e chuvoso, espera-se uma autêntica quinta-feira de verão.
Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas vão subir de forma drástica para o patamar dos 30 graus.
A tendência é para uma nova descida na sexta e sábado, com as máximas a regressarem à casa dos 15 a 17 graus.
Pode seguir a previsão ao detalhe aqui
Famalicão: Mais carros vandalizados durante a última noite
Há registo de mais carros vandalizados, ao longo da última noite, em Famalicão.
Um dos casos reporta-se à Travessa da Avenida de França, onde, pelo menos um carro, foi vandalizado. Um dos vidros foi partido e a porta danificada com recurso a um objetivo metálico que acabou por ser lançado a um jardim nas proximidades.
Apesar de existirem alguns objetos no interior da viatura, nenhum deles foi levado, o que reforça a intenção do ato de vandalismo sem furto.
Há relatos de que, neste mesmo local, no passado mês de março, um jovem destruiu várias viaturas enquanto circulava na rua.
Medicamentos vão ficar mais caros
Em breve, as famílias portuguesas deverão ter de enfrentar mais uma despesa, desta vez no que toca aos medicamentos. A associação que representa a indústria farmacêutica assume que o contexto internacional marcado pela guerra deverá obrigar ao ajuste de preços.
O custo da energia e das matérias-primas está mais caro, o mesmo acontece com o transporte face à subida do preço dos combustíveis e com isto, a produção de medicamentos fica mais cara.
Os medicamentos feitos a partir de matérias-primas importadas são os mais suscetíveis de sofrer estas consequências.
Três encapuzados assaltam Wells no centro de Famalicão: Prejuízo ronda os 8 mil euros
Um grupo de três homens assaltou, na madrugada desta terça-feira, a loja Wells da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade.
O crime ocorreu cerca das 03h00. Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para destruir a porta e aceder ao interior da loja.
Em três minutos conseguiram levar produtos de dermocosmética, cabelo e duas caixas registadoras.
A PSP esteve no local, acompanhada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal.
O assalto ficou registado no sistema de vídeo vigilância do espaço.
Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o prejuízo ronda os 8 mil euros.
Famalicão: Homem de 29 anos detido na cidade com mil doses de haxixe, dinheiro e colete antibala
A polícia deteve hoje um homem de 29 anos, em Vila Nova de Famalicão, suspeito do crime de tráfico de estupefacientes.
A detenção aconteceu durante uma ação de patrulhamento, depois de os agentes terem identificado uma viatura a circular em excesso de velocidade. Após a ordem de paragem e durante a fiscalização, foi encontrado no interior do carro haxixe suficiente para cerca de 1002 doses, que foi apreendido.
Durante a mesma operação, os polícias apreenderam ainda 185 euros em dinheiro, alegadamente relacionados com a atividade ilícita, bem como um telemóvel e um colete antibala.