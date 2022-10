Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal

A 8.ª edição do FIO – Festival Internacional de Órgão arranca no dia 21 e prolonga-se até 30 de outubro, entre Famalicão e Santo Tirso.

Os primeiros concertos decorrem em Famalicão: no dia 21, às 21 horas, na Igreja Matriz de Gondifelos, com Aarón Ribas, órgão a solo; dia 22, às 21 horas, na igreja matriz de Ribeirão, com Tommaso Mazzoletti, em órgão solo; no domingo, dia 23, às 17 horas, na Casa das Artes/Teatro Narciso Ferreira, Portingaloise/la Floreta, com dança barroca e órgão.

No fim de semana seguinte decorre em Santo Tirso. Dia 28, às 21 horas, na igreja matriz de Stª Cristina do Couto, com Lidia Basterretxea & Giulio Mercati, com canto & órgão; a 29 de outubro, às 21 horas, decorre no Mosteiro de Santo Tirso, com Denys Stetsenko & Galina Stetsenko, em violino & órgão; no dia 30 de outubro, pelas 17 horas, na igreja matriz de Monte Córdova, com Favola d`Argo, com canto, harpa & órgão.

Esta é uma organização da Tagus Atlanticus e JMS – Organaria. Mais informação em www.festivalinternacionaldeorgao.com.