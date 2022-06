Prepare a carteira: Gasóleo sobe mais 12 cêntimos na segunda-feira

Depois de uma quarta-feira chuvosa, seguem-se autênticos dias de verão.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera os termómetros vão voltar a subir bastante para os próximos dias.

Para o concelho de Vila Nova de Famalicão esperam-se 29. c º esta quinta, 33 . cº na sexta, 32 . cº no sábado e 33 c.º no domingo.