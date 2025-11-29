Prepare a carteira: Guerra na Ucrânia faz subir preço do bacalhau

O presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais garante que o bacalhau não vai faltar nesta época natalícia, apesar da forte subida de preços provocada pela guerra na Ucrânia.

Pedro Silva admite que poderá ser necessário optar por tamanhos mais pequenos e comprar menos quantidade, já que os preços estão “exorbitantes”. A Rússia, principal fornecedora de bacalhau para a União Europeia e para Portugal, viu os seus navios impedidos de entrar em portos noruegueses, o que reduziu a oferta.

Os portugueses consomem cerca de 60 mil toneladas por ano, mas pescam apenas um décimo desse valor. As sanções europeias à Rússia têm feito subir o custo do “fiel amigo”, especialmente no comércio tradicional. Ainda assim, o setor assegura que haverá bacalhau para responder à procura, sobretudo numa época que representa quase 30% das vendas anuais.