Prepare a carteira: Pão e bolos mais caros no novo ano

O pão e os produtos de pastelaria devem ficar ligeiramente mais caros em 2026 devido ao aumento dos custos laborais e ao encarecimento dos ovos, frutos secos e cartão. A estabilidade nos mercados da farinha, energia e logística aponta para um ano sem grandes oscilações, mas a eventual retirada do apoio aos combustíveis pode acrescentar pressão.

Dados da Deco mostram que meia dúzia de ovos passou de 1,61 euros no início de 2025 para 2,12 euros em novembro, uma subida de 31,68%. O setor procura agora reforçar a eficiência produtiva e a diferenciação, num contexto de maior equilíbrio após anos de volatilidade e quebras no consumo.

Dois milhões de portugueses vivem com menos de 630€ mês

Apesar do crescimento económico, muitas famílias portuguesas continuam a viver com rendimentos muito baixos. Em 2023, perto de dois milhões de pessoas recebiam menos de 630 euros por mês, mantendo o risco de pobreza acima de 16%, segundo dados da Pordata.

A situação é particularmente grave entre os idosos, cuja vulnerabilidade tem vindo a aumentar, e nas famílias monoparentais com crianças. O emprego não é garantia de segurança financeira: mais de 9% dos trabalhadores portugueses enfrentam risco de pobreza, um valor acima da média da União Europeia, de acordo com o Eurostat.

Os contrastes entre regiões são evidentes. No Interior Norte, concelhos como Resende, Valpaços e Montalegre apresentam rendimentos médios abaixo de 400 euros mensais, enquanto Oeiras continua a concentrar as famílias com maiores rendimentos do país.

Fonte: SIC

Famalicenses doaram quase 27 toneladas de alimentos ao Banco Alimentar só este fim de semana

Na Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome de Braga deste fim-de-semana, foram angariados 168.147 kg (168,1 toneladas) de alimentos em todo o distrito. Destaca-se o concelho de Famalicão, que doou 26.817 kg de produtos, assumindo a terceira posição no distrito, apenas atrás de Braga e Guimarães.

A campanha realizou-se em 122 supermercados e contou com cerca de 3.500 voluntários. Os alimentos recolhidos vão para Instituições de Solidariedade Social acompanhadas ao longo do ano pelo Banco Alimentar de Braga.

Até ao final de setembro de 2025, o Banco Alimentar distribuiu 1.608.659 kg de alimentos através de 268 instituições, beneficiando 43.272 pessoas.

Portugueses menos solidários com o Banco Alimentar: Recolha deste ano foi inferior

A campanha do Banco Alimentar Contra a Fome recolheu este fim de semana 2.150 toneladas de alimentos, menos 2,8% do que na campanha homóloga de 2024.

Apesar da ligeira quebra, a presidente Isabel Jonet destacou “a solidariedade dos portugueses” e agradeceu o trabalho dos 42 mil voluntários envolvidos.

Os alimentos serão distribuídos a partir da próxima semana por 2.500 instituições, chegando a cerca de 380 mil pessoas. As doações podem continuar até 7 de dezembro, através de vales nos supermercados ou da plataforma alimentestaideia.pt.

Chuva forte para o final da tarde, avisa o IPMA que já colocou a região em aviso amarelo

O final da tarde desta segunda-feira feriado será marcada por chuva forte no Norte. O IPMA colocou Braga, Viana do Castelo e Porto sob aviso amarelo entre as 18h00 e as 21h00, devido à previsão de precipitação intensa.

O céu deverá tornar-se muito nublado a partir da tarde, com períodos de chuva que podem ser fortes no fim do dia. O vento, inicialmente fraco, irá aumentar, podendo atingir 40 km/h junto à faixa costeira.

Trofa inaugura Aldeia de Natal esta segunda-feira

A Aldeia de Natal da Trofa é inaugurada esta segunda-feira, 1 de dezembro, e volta a transformar os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro num cenário cheio de luz, cor e espírito festivo. O evento, de entrada gratuita, decorre até 31 de dezembro e promete encantar famílias e visitantes de todas as idades.

Entre os principais atrativos estão a Casa do Pai Natal, a Pista de Gelo, a Feira do Livro e o Mercadinho de Natal, onde os visitantes encontram artesanato e produtos locais ideais para presentes de última hora. O recinto conta também com várias diversões, como a Mini Roda e o Carrossel Francês, além de uma zona de street food e espaços decorados para fotografias em família.

O Comboio de Natal, o Presépio tradicional e a grande Árvore de Natal completam o ambiente mágico que marca esta quadra no concelho. Ao longo do mês, a programação inclui música, performances e o habitual “Pai Natal sobre Rodas”, que leva a festa a várias freguesias.

Marcelo Rebelo de Sousa admite estar triste com os números da pobreza

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse sentir frustração com os números da pobreza em Portugal, que continuam acima de dois milhões de pessoas. Entre as causas apontou crises internacionais, a pandemia de covid-19 e o envelhecimento da população.

Durante uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, elogiou o trabalho da instituição e anunciou que será voluntário após terminar o mandato.

A campanha de recolha de alimentos envolve mais de 42 mil voluntários e decorre até 7 de dezembro, presencialmente e online. Quase 400 mil pessoas recebem apoio direto dos Bancos Alimentares.