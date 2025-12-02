Prepare a carteira: Pão e bolos mais caros no novo ano

O pão e os produtos de pastelaria devem ficar ligeiramente mais caros em 2026 devido ao aumento dos custos laborais e ao encarecimento dos ovos, frutos secos e cartão. A estabilidade nos mercados da farinha, energia e logística aponta para um ano sem grandes oscilações, mas a eventual retirada do apoio aos combustíveis pode acrescentar pressão.

Dados da Deco mostram que meia dúzia de ovos passou de 1,61 euros no início de 2025 para 2,12 euros em novembro, uma subida de 31,68%. O setor procura agora reforçar a eficiência produtiva e a diferenciação, num contexto de maior equilíbrio após anos de volatilidade e quebras no consumo.