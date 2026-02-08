Sociedade

Presidenciais: Seguro vence em todas as projeções das televisões

José António Seguro surge como o principal sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República, liderando de forma consistente todas as projeções divulgadas pelas televisões

De acordo com a projeção da RTP, Seguro reúne entre 68% e 73% das intenções de voto, contra 27% a 32% de André Ventura. Resultados semelhantes são apresentados pela SIC e pela TVI/CNN, que apontam para uma vantagem entre 67% e 71,4% para José António Seguro, face a 28,6% a 33% do seu adversário.

A projeção da CMTV/NOW confirma a tendência, atribuindo a Seguro entre 66,8% e 71,8% das preferências, enquanto André Ventura surge com 28,2% a 33,2%.

Vinhos: Produtor famalicense VINEVINU distinguido como ‘Revelação do Ano’

O produtor famalicense VINEVINU recebeu o prémio ‘Produtor Revelação do Ano’, atribuído pela Revista de Vinhos, um dos mais importantes reconhecimentos do setor em Portugal.

O projeto nasceu na vindima de 2024, criado por pai e filho, Manuel e Luís Cerdeira, ambos enólogos, com o objetivo de explorar o potencial do Alvarinho na região dos Vinhos Verdes, aliando tradição e inovação.

A distinção foi entregue este fim de semana na gala Os Melhores do Ano 2025, que reuniu cerca de 900 convidados e destacou o melhor do vinho, gastronomia e enoturismo nacionais. A equipa da VINEVINU agradeceu o apoio de parceiros, clientes e amigos e afirmou que o prémio pertence a todos os que acompanham o projeto.

É de referir que o projeto VINEVINU integrou a edição de estreia do festival Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pela Cidade Hoje / Circulo de Cultura Famalicense, no passado mês de novembro.

Na próx. sexta-feira: Crianças dão arranque ao Carnaval de Famalicão, o mais espontâneo do país

São os mais novos que voltam a abrir as celebrações do Carnaval de Famalicão, considerado por muitos o Carnaval mais espontâneo de Portugal. O tradicional Desfile de Carnaval Infantil sai à rua na sexta-feira, dia 13, às 14h30, na Rua Adriano Pinto Basto, reunindo escolas e instituições do concelho num momento de cor e animação. Em caso de mau tempo, o desfile realiza-se no Pavilhão Municipal.

As festividades continuam na segunda-feira à tarde com o Carnaval Sénior e, à noite, a cidade enche-se de música e animação em vários palcos, incluindo o desfile e concurso de mascarados. O programa encerra na terça-feira com a tradicional Queima do Galheiro, em Fradelos, mantendo viva uma das tradições carnavalescas do concelho.

Seguro ou Ventura ? Hoje escolhe-se o novo Presidente da República

Os eleitores portugueses voltam hoje a decidir quem será o próximo Presidente da República, numa votação que envolve mais de 11 milhões de cidadãos. Em alguns concelhos o ato eleitoral foi adiado para o próximo domingo, devido às condições meteorológicas adversas.

Desde o 25 de Abril de 1974, esta é apenas a segunda vez que as eleições presidenciais são resolvidas numa segunda volta. A única situação semelhante aconteceu em 1986, quando a escolha recaiu entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares.

A corrida final é disputada entre António José Seguro, candidato apoiado pelo PS e mais votado na primeira volta com 31,1%, e André Ventura, líder do Chega, que alcançou 23,5% dos votos nas eleições de 18 de janeiro.

Famalicão: Autocaravana completamente destruída em incêndio

Uma autocaravana ficou completamente destruída devido a um incêndio que deflagrou, na madrugada deste domingo, na freguesia de Requião, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o alerta chegou aos bombeiros pouco depois das 00h, para a Rua Camilo Castelo Branco.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicão e Famalicenses.

Não há registo de feridos.

Marcelo Rebelo de Sousa apela ao voto mesmo em tempo de calamidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se esta noite aos portugueses para incentivar a participação na segunda volta das eleições presidenciais, mesmo perante a calamidade que afeta dezenas de municípios devido às fortes tempestades.

Numa mensagem ao país, Marcelo salientou que votar amanhã é um ato de coragem e de afirmação da democracia. “Votar amanhã é vencer a calamidade, é reconstruir o futuro, é exercer a liberdade. Votar amanhã é Portugal”, sublinhou.

O chefe de Estado dirigiu palavras de apoio às pessoas que sofreram perdas: familiares, casas, cultivos agrícolas, lojas e fábricas, ou que ficaram sem serviços essenciais como água, luz e telefone. Agradeceu a resistência, a determinação e a coragem demonstradas, realçando o esforço das comunidades em não desistir perante a adversidade.

Famalicão: Assaltam bomba durante a madrugada para levar chupas, gomas e algum tabaco

Um assalto ocorrido na madrugada deste sábado obrigou ao encerramento, durante a manhã, da loja de um posto de combustível em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão.

Segundo avança o jornal O Minho, encapuzados terão forçado a entrada no estabelecimento por volta da 01:00, depois de partirem o vidro da porta principal. O objetivo seria retirar dinheiro da caixa, mas, não encontrando qualquer valor, acabaram por levar tabaco e alguns doces antes de fugirem, já com o alarme ativado.

Os danos causados, incluindo a substituição do vidro, representam um prejuízo de cerca de três mil euros, aos quais se juntam os produtos furtados e as perdas resultantes do encerramento temporário da loja.

A GNR deslocou-se ao local, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária.