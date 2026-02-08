Presidenciais: Seguro vence em todas as projeções das televisões

José António Seguro surge como o principal sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República, liderando de forma consistente todas as projeções divulgadas pelas televisões
De acordo com a projeção da RTP, Seguro reúne entre 68% e 73% das intenções de voto, contra 27% a 32% de André Ventura. Resultados semelhantes são apresentados pela SIC e pela TVI/CNN, que apontam para uma vantagem entre 67% e 71,4% para José António Seguro, face a 28,6% a 33% do seu adversário.
A projeção da CMTV/NOW confirma a tendência, atribuindo a Seguro entre 66,8% e 71,8% das preferências, enquanto André Ventura surge com 28,2% a 33,2%.