Presidente da Câmara de Famalicão acompanha de perto incêndio em Vermoim, Requião e Vale São Martinho

O Ribeirão FC SAD realizou, na tarde deste domingo, o primeiro jogo oficial da época, muito embora na pró nacional já se disputaram três partidas.

Na quarta jornada, no Estádio do Passal, os ribeirenses perderam, 1-2, com o S. Paio d’ Arcos.

O Ribeirão adiou a primeira partida, em Prado; foi-lhe averbada uma derrota, 0-3, pelo Conselho de Disciplina da AF Braga, pela não realização do jogo com o Selho; já o jogo da terceira jornada, com o Vieira, foi adiado por a equipa de Vieira do Minho ter disputado a primeira eliminatória da Taça de Portugal.

Recorde-se que a SAD esteve impedida de inscrever jogadores por dívidas a ex-treinadores e FPF.