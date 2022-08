Presidente da Câmara foi até Idanha-a-Nova para confraternizar com escuteiros famalicenses no ACANAC

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão marcou presença no primeiro dia da 24.ª edição do Acampamento Nacional de Escuteiros que decorre até domingo, dia 7 de agosto, no concelho de Idanha-a-Nova, com a participação de quase 20 mil jovens.

Mário Passos juntou-se, segunda-feira, aos cerca de 1000 escuteiros do concelho que por estes dias marcam presença no ACANAC, promovido pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE).

O grupo de Famalicão é, de resto, um dos maiores desta edição do Acampamento. Números que deixam o autarca “muito orgulhoso”.

“O escutismo tem uma força muito grande no nosso concelho. Vila Nova de Famalicão deve muito aos seus escuteiros por tudo aquilo que fazem em prol da nossa comunidade”, referiu.

O edil, que teve também a oportunidade de estar no recinto do ACANAC com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou votos de uma boa semana de partilha, aprendizagem e crescimento pessoal e comunitário a todos os escuteiros famalicenses.

O presidente da Câmara de Famalicão esteve ainda com o Chefe Nacional do CNE, o famalicense Ivo Faria, felicitando-o pessoalmente pelo seu percurso no escutismo e pela organização de mais um Acampamento Nacional.

Recorde-se que o ACANAC é uma atividade de referência para o CNE, que está a celebrar o seu primeiro centenário. Nesta edição o evento conta com 18 500 participantes, incluindo 650 escuteiros estrangeiros de 24 nacionalidades.