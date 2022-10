O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, vai reunir com o Ministro da Saúde no final da próxima semana. O encontro tem por objetivo ouvir o que o ministro tem a dizer sobre o eventual fecho da maternidade de Famalicão, tal como sugere a Comissão para a Reforma das Maternidades.

Se for o caso, Mário Passos vai contra-argumentar dizendo que a maternidade de Famalicão funciona ininterruptamente sem problemas ou falhas de qualquer espécie, para além do reconhecimento como serviço de qualidade. A posição da Comissão é, para Mário Passos, injusta para um concelho com 130 mil habitantes e com um tecido empresarial que o coloca como o terceiro mais exportador do país. Para além do mais, o serviço de maternidade do hospital serve, ainda, as populações da Trofa e Santo Tirso.