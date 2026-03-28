Sociedade

Presidente da República: “Combustíveis sobem rápido como um foguetão e descem lentamente como uma pena”

O Presidente da República destacou a subida dos preços dos combustíveis como uma das principais preocupações atuais e sublinhou o impacto direto nos orçamentos das famílias.

À margem da Cerimónia de Apresentação das Forças Armadas, em Santarém, António José Seguro revelou que acompanhou de perto a evolução dos preços e que realizou reuniões com a Autoridade da Concorrência e com o regulador do setor energético para avaliar a situação.

Apesar de uma ligeira descida recente num dos combustíveis, o chefe de Estado alertou para a instabilidade do mercado. “Há muitas vezes uma subida como um foguetão e uma descida muito lenta, como uma pena”, afirmou.

O Presidente acrescentou que esta volatilidade penaliza sobretudo as famílias mais vulneráveis e defendeu a necessidade de manter uma vigilância apertada sobre o setor.

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Hoje é noite de apagão em Famalicão

Hoje, 28 de março, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se novamente ao apelo global da World Wildlife Fund, que convida cidadãos de todo o mundo a desligarem as luzes de casas e monumentos como forma de alerta para as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os Paços do Concelho vão ficar às escuras, assinalando este momento simbólico. Para além disso, a autarquia lança o desafio à população para participar numa experiência diferente: pedalar no escuro e, através da energia gerada por dínamos instalados em bicicletas, iluminar uma maquete tridimensional com vários edifícios e monumentos do concelho, patente no edifício municipal. A iniciativa conta com a colaboração do Ginásio Eugénios.

A edição deste ano é ainda especial por marcar o 20.º aniversário da Hora do Planeta, reconhecida como a maior mobilização mundial em prol da ação climática e da preservação da natureza.

Famalicão: Motociclista ferido em despiste na freguesia de Telhado

Um motociclista, com 31 anos, ficou ferido na sequência do despiste da mota onde seguia, em Telhado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h00, na Rua do Fulão, sendo que para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados mais tarde pela GNR.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Não esqueça: A hora muda esta noite

Na madrugada deste domingo, Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores entram no horário de verão, com os relógios a avançarem uma hora.

No continente e na Madeira, a mudança faz-se à 01:00, passando para as 02:00. Nos Açores, ocorre à meia-noite, quando passa a ser 01:00.

O horário de inverno regressa a 25 de outubro, conforme o regime definido por uma diretiva europeia que regula estas alterações duas vezes por ano.

Uma boa notícia: Buzinou-se por um bom motivo em Famalicão

Famalicão foi palco de um momento pouco habitual, mas carregado de emoção e significado. Ao longo de várias ruas da cidade, o som de buzinas fez-se ouvir, não por impaciência no trânsito, mas por uma causa que tocou quem assistiu.

Um automóvel percorreu a cidade com uma faixa: “Fiz a minha última radioterapia, buzinem”. O convite não passou despercebido e rapidamente vários condutores responderam, transformando o habitual ruído urbano numa verdadeira manifestação de apoio e celebração.

O carro seguia acompanhado por outros veículos, decorados com balões, criando uma pequena caravana festiva que chamou a atenção de quem passava.

Mesmo sem se conhecer a protagonista desta história, fica o desejo sincero de que esta conquista marque o início de uma nova etapa, mais leve e feliz. Que daqui em diante tudo corra pelo melhor, e que nunca faltem motivos para voltar a ouvir buzinas, mas sempre por boas razões.

Famalicão: Carrinha furtada é recuperada em 24 horas pela GNR

A GNR recuperou, em menos de 24 horas, uma carrinha que tinha sido furtada em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão. A ação resultou na detenção de um homem de 32 anos e de uma mulher de 37 anos.

A operação foi realizada no dia 26 de março pelo Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Lordelo, na localidade de Serzedelo, concelho de Guimarães. Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda intercetaram os suspeitos na posse da viatura, que tinha sido furtada no dia anterior.

No decorrer das diligências policiais, os militares conseguiram ainda localizar e recuperar diverso material que se encontrava no interior da carrinha no momento do furto e que já tinha sido deslocado para outro local.

A viatura e o material recuperado foram devolvidos ao legítimo proprietário. Um dos detidos, com antecedentes criminais por furtos e tráfico de estupefacientes, foi presente ao Tribunal Judicial de Famalicão.

Governo não vai descer IVA nos combustíveis e alimentos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o Governo não está, para já, a considerar a redução do IVA nos combustíveis nem no cabaz alimentar. A posição foi transmitida após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

No caso dos combustíveis, o executivo entende que o impacto do IVA no preço tem sido compensado pela redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Quanto aos alimentos, o primeiro-ministro admite que é pouco provável que uma eventual medida passe por uma descida deste imposto.

Esta semana, o cabaz alimentar atingiu o valor mais alto desde 2022, fixando-se nos 254,40 euros. O Governo anunciou também medidas para responder à subida dos combustíveis, com um custo estimado de cerca de 150 milhões de euros por mês.