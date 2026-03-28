Presidente da República: “Combustíveis sobem rápido como um foguetão e descem lentamente como uma pena”

O Presidente da República destacou a subida dos preços dos combustíveis como uma das principais preocupações atuais e sublinhou o impacto direto nos orçamentos das famílias.

À margem da Cerimónia de Apresentação das Forças Armadas, em Santarém, António José Seguro revelou que acompanhou de perto a evolução dos preços e que realizou reuniões com a Autoridade da Concorrência e com o regulador do setor energético para avaliar a situação.

Apesar de uma ligeira descida recente num dos combustíveis, o chefe de Estado alertou para a instabilidade do mercado. “Há muitas vezes uma subida como um foguetão e uma descida muito lenta, como uma pena”, afirmou.

O Presidente acrescentou que esta volatilidade penaliza sobretudo as famílias mais vulneráveis e defendeu a necessidade de manter uma vigilância apertada sobre o setor.