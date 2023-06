Presidente da República lembra tempo de perseguição aos ciganos e promove inclusão no Dia Nacional do Cigano

Este sábado, o Presidente da República lembrou o Dia Nacional do Cigano e anunciou que irá receber, na próxima semana, associações ciganas.

Através de um comunicado oficial divulgado no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa expressou sua solidariedade à comunidade cigana portuguesa que, neste dia, celebra as suas antigas tradições.

O encontro com as associação tem como objetivo planear as comemorações do quinto centenário da perseguição aos ciganos portugueses, que ocorrerá nos anos de 2025 e 2026, como um dever de memória.

De acordo com o chefe de Estado, esta é uma oportunidade para relembrar o sofrimento e a injustiça vivenciados pelos ciganos portugueses ao longo de cinco séculos, além de celebrar mais de quinhentos anos de vida cigana em Portugal e o seu significativo contributo para a cultura e identidade nacionais.

O Dia Nacional do Cigano também serve como um lembrete e uma conscientização para um Portugal diverso, mais justo e socialmente inclusivo, ressaltou o Presidente da República.