António José Seguro, Presidente da República, promulgou esta sexta-feira o diploma que alarga até ao 9.º ano a proibição do uso de smartphones nas escolas.

Porém, as escolas terão o primeiro período de aulas para se adaptar e fazer a transição para as novas regras, que entrarão em vigor a 1 de janeiro do próximo ano.

Recorde-se que no passado ano letivo, a proibição era válida apenas para os alunos até ao 2.º ciclo, mas cerca de metade das escolas de 3.º ciclo decidiram também proibir.

Entretanto, há cerca de um mês, o Ministro da Educação avançou que o Governo iria propor a proibição até ao 9.º ano, tendo como justificação a socialização e o combate à indisciplina.