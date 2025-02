Presidente da República veta desagregação de freguesias

Abrem na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, as candidaturas às Bolsas de Investigação e Inovação. Até 15 de abril pode habilitar-se a um apoio de cinco mil euros, inscrevendo-se em www.famalicaomadein.pt, onde está disponível o formulário de candidatura, bem como toda a informação regulamentar sobre o programa. A medida é dirigida a investigadores e bolseiros com projetos de investigação em curso, aprovados por instituições oficiais, nacionais ou internacionais.

O Município de Famalicão vai disponibilizar 25 mil euros para estas bolsas, o que equivale a cinco bolsas. O que quer dizer que o prazo pode ser encurtado se cinco propostas forem aprovadas mais cedo.

Segundo o município, esta medida tem por objetivo promover a inovação empresarial e o desenvolvimento de atividades de investigação e inovação de novos produtos ou processos que ajudem a indústria e o seu desenvolvimento; apoiar a criação e o desenvolvimento de valor, procurando atrair empresas de base tecnológica; incentivar a transição – digital e climática; promover a ciência, conhecimento e tecnologia; aproximar as entidades do Sistema de Investigação e Inovação (ENESII) e as empresas do território.

«Temos vindo a trabalhar na implementação da estratégia municipal ‘do MadeIN ao CreatedIN’ com forte apoio à investigação e inovação de novos produtos ou processos, que ajudem a indústria e o seu desenvolvimento», explicou o presidente da Câmara.

O autarca lembrou que Famalicão tem um tecido empresarial diversificado e com forte vocação para o desenvolvimento de investigação e inovação, e que «o programa tem como primeiro objetivo incentivar, reter e atrair talento no território, fomentando ainda, por essa via, a coesão e o bem-estar social».

Recorde-se que em 2024, no primeiro ano de atribuição de bolsas, foram premiados cinco projetos de investigação: dois no CITEVE, nas áreas das ferramentas digitais para a criatividade e robotização e automação; dois na Cooperativa Elétrica do Vale do Este, de digitalização do ecossistema energético e uma no TecMeat – Centro de Competências do Agroalimentar para o setor das Carnes, com um projeto de valorização, industrialização e inovação comercial para o agroalimentar.