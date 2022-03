Presidente da República visita stand de Famalicão na Bolsa de Turismo de Lisboa

Vila Nova de Famalicão está na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, principal feira de turismo de Portugal e uma das maiores da Europa que está a decorrer até domingo, no pavilhão multiusos da Feira Internacional de Lisboa. O Município, enquadrado no espaço do Porto e Norte de Portugal, promove o concelho como destino turístico, apresentando as mais-valias culturais, literárias, industriais, desportivas e naturais.

A participação municipal neste certame, que foi visitado por Marcelo Rebelo Sousa, presidente da República, visa a divulgação e valorização do território junto dos principais agentes turísticos, procurando convencê-los a incluir o destino de Famalicão nas suas dinâmicas, através do Turismo Industrial, o Gastronómico e o Cultural, este último à volta da herança camiliana.