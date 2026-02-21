Primavera antecipada: Temperaturas chegam aos 23 graus na região

O sol está de regresso e, com ele, a subida das temperaturas. A região vive uma espécie de primavera antecipada até ao final do dia da próxima terça-feira, já que na quarta estão previstos aguaceiros.

Segunda-feira será o dia mais quente, com máximas a atingirem os 23 graus, no entanto, este sábado esperam-se 20 graus e domingo 21.

Na quarta-feira espera-se também uma descida da temperatura máxima, que deverá rondar os 16 graus.

Pode conferir a previsão atualizada aqui