Primeiro jogo oficial do FC Famalicão é contra Os Belenenses

As festividades em honra da Senhora do Carmo, em Lemenhe, começam esta sexta-feira, com as novenas, e prolonga-se até 16 de julho. Este sábado, decorre, a partir das 14h30, o Passeio de Motas Antigas, e no domingo, pelas 9h30, realiza-se uma caminhada para todas as idades. De tarde, atua a tuna da Tusefa, seguindo-se o leilão de oferendas e o sorteio das rifas.

Os momentos mais marcantes destas festividades acontecem no fim de semana seguinte. Na sexta-feira, dia 14 de julho, há uma procissão de velas do Santuário para a igreja paroquial. No sábado, dia 15, o arraial popular será animado pelo cantor Toy, que sobe ao palco pelas 23 horas. Antes atua o famalicense Costinha.

No domingo, decorrem várias cerimónias religiosas com a Peregrinação Arciprestal, presidida pelo arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, e a missa campal no Santuário, às 10h30.

A peregrinação sai às 9h30 da igreja matriz do Divino Salvador de Lemenhe em direção ao santuário de Nossa Senhora do Carmo, com a imagem da Senhora acompanhada por D. José Cordeiro, figurantes, confrarias, a fanfarra dos escuteiros e a GNR a cavalo.

De tarde, a partir das 17h30, realiza-se a procissão em honra da Senhora do Carmo e a imposição do Escapulário a quem o desejar. As festas terminam com os concertos das bandas de música de S. João da Madeira e de Paço de Sousa.