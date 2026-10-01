No Dia internacional da Pessoa Idosa, assinalado esta quinta-feira, o primeiro-ministro anunciou um aumento, de 50 euros, no complemento solidário para idosos no próximo ano. No final do Conselho de Ministros, realizado na Guarda, Luís Montenegro disse aos jornalistas que «o aumento será de 50 euros e, portanto, o valor de referência passará para 720 euros».
Acrescentou que no Orçamento de Estado estará integrada a decisão «de aumentarmos pela quarta vez o valor de referência do complemento solidário para idosos». Montenegro recordou, ainda, que o Governo prevê atingir em 2029 os 870 euros, sendo que, atualmente, está nos 670 euros, subindo para 720 euros em 2027.
Ou seja, defendeu o líder do Governo, «representa um aumento significativo face ao valor que estava vigente em abril de 2024», quando a referência era de 550 euros.