Primeiro Ministro revela: Medida IVA 0% prolongada até ao final do ano

O PSD de Vila Nova de Famalicão vai promover no próximo dia 17 de setembro, domingo, um piquenique aberto a todos os militantes e simpatizantes do partido. O evento vai decorrer no Parque de Lazer de Avidos, a partir das 12h30.

A iniciativa, que conta com a presença dos representantes social-democratas de todas as freguesias do concelho, tem como objetivo valorizar a atividade partidária junto dos militantes e simpatizantes do PSD, mas também de todos os interessados na vida política e autárquica.

O PSD de Famalicão convida assim todos os famalicenses a participarem neste evento de entrada livre, trazendo o seu farnel. A organização garante animação com zona infantil para os mais novos e jogos e divertimentos para os adultos.