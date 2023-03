Primo de jovem detido pela morte de José Ferreira à porta do Matriz Caffé entregou-se na PJ

O segundo suspeito da morte de José Ferreira, à porta do Matriz Caffé no passado mês de fevereiro, entregou-se esta sexta-feira às autoridades.

O indivíduo tem 18 anos e é primo do jovem de 17 que, a 23 de fevereiro, se havia entregue à Polícia Judiciária em Braga e que se encontra em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Leiria.

Segundo informações do Correio da Manhã, este jovem que se entregou à Polícia Judiciária assumiu, tal como o primo, a autoria do crime. Encontra-se em Celorico de Basto, no tribunal, a ser ouvido em primeiro interrogatório.