Prisão preventiva para jovem que se entregou ontem à PJ indiciado pela morte de José Ferreira

Fica em prisão preventiva o jovem de 18 anos que, esta sexta-feira, entregou-se à Polícia Judiciária de Braga e que esteve envolvido na rixa que terminou com a morte de José Ferreira, à porta do Matriz Caffé, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Esta é já a segunda detenção no que diz respeito a este caso. O primeiro detido, menor de idade, foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Leiria onde, tal como o primo agora detido, aguarda julgamento em prisão preventiva.

Fonte: Correio da Manhã