Problema informático impede a entrada de novos doentes no Hospital de Guimarães

As duas corporações de bombeiros da cidade foram acionadas, na manhã desta quarta-feira, para socorrer eventuais vítimas de um acidente de viação, ocorrido cerca das 07h30, na Avenida dos Moinhos, em Arnoso Santa Maria.

Ao que a Cidade Hoje apurou, do sinistro, uma colisão entre dois veículos ligeiros, resultaram dois feridos.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e transportadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.