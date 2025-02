Projeto Acelerar o Norte lança plataforma online de acesso livre e gratuito

Com o objetivo de contribuir para a melhoria da maturidade digital do ecossistema empresarial da região, o projeto Acelerar o Norte lança a Academia Digital, que é uma plataforma online, de acesso livre e gratuito, dirigida a pequenos empresários e colaboradores de micro, pequenas e médias empresas que procuram adquirir ou melhorar as competências na área digital.

Os conteúdos da Academia estão divididos em vários cursos, abrangendo temáticas como presença digital, posicionamento da marca online, criação de site, redes sociais para o negócio, vendas online ou obrigações legais na internet, entre outras.

Cada curso está estruturado em vários módulos, com aulas em vídeo, materiais de apoio, infografias e casos práticos, que permitem aprofundar os temas abordados e ao ritmo de cada um. Ao concluir cada curso, o utilizador pode obter um certificado de conclusão.

O acesso à Academia, já disponível, é feito a partir do site aceleraronorte.pt, mediante registo individual na plataforma. Os utilizadores registados podem aceder aos cursos todas as vezes que precisarem, a partir de qualquer lugar e sem um horário fixo.

Em nota à imprensa, responsáveis da Acelerar o Norte, dão conta que um estudo junto de mais de 600 micro, pequenas e médias empresas do Norte de Portugal revelou que a falta de recursos humanos qualificados e o desconhecimento sobre novas tecnologias estão entre os principais desafios na transição digital apontados pelos empresários da região.

Recorde-se que o projeto está também a promover ações de capacitação em várias localidades do Norte do país, incluindo em Famalicão. Ao todo são mais de 200 workshops em regime híbrido, que agora ganham um complemento com a Academia Digital.

O Acelerar o Norte vai apoiar, até ao final de 2025, perto de 9 mil empresas com vouchers de até 2 mil euros em serviços digitais. No entanto, a expetativa é que, através das ações de sensibilização e de capacitação que o projeto está a realizar, e agora com a Academia Digital, seja possível impactar mais de 50 mil comerciantes, empresários e colaboradores de micro, pequenas e médias empresas da região Norte, contribuindo para a melhoria da maturidade digital do ecossistema empresarial da região.