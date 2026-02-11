Projeto “Astronauta por um Dia” regressa e conta com jovem famalicense como embaixador

Estão abertas até 1 de março as candidaturas para a edição de 2026 do programa “Astronauta por um Dia”, da Agência Espacial Portuguesa, que dá a estudantes a oportunidade de experimentar a sensação de gravidade zero em voos parabólicos.

O programa destina-se a alunos entre os 14 e os 18 anos, a frequentar o ensino básico e secundário até ao 11.º ano no próximo ano letivo. A inscrição é feita online, através do site oficial do projeto, e inclui o envio de um formulário e de um vídeo de motivação com duração máxima de 45 segundos. O voo realiza-se a 20 de setembro, na ilha de Santa Maria, nos Açores.

Nesta edição, ganha destaque o jovem famalicense Guilherme Gärtner Guimarães, aluno do Colégio Dom Diogo de Sousa, que foi finalista em 2025 e assume agora o papel de Embaixador Zero-G, levando o projeto às escolas e partilhando a experiência vivida com outros estudantes. O jovem participa também, a 27 de fevereiro, no Encontro Ciência e Espaço, na Universidade do Minho.