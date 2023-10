Proteção Civil avisa que tempo vai voltar a pior já no domingo

As urgências do Hospital de Famalicão estarão sem especialidade de Cirurgia a partir desta sexta-feira até às 23:59 de sábado, 21 de outubro.

Recorde-se que a maioria dos médicos do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) pediu escusa de trabalho extraordinário para além das 150 horas obrigatórias e esta situação já antevia dificuldades na constituição das equipas para assegurar o regular funcionamento do Serviço de Urgência do Hospital.

Para além de Famalicão, este cenário alastra a todo o país e a Ordem dos Médicos diz que o Serviço Nacional de Saúde pode estar à beira de uma catástrofe.