Proteção Civil comunica queda de meteorito em Portugal e aciona meios para Castro Daire

Famalicão: Operação policial em Calendário termina com 12 detidos, armas e droga apreendidas

Terminou com 12 detidos a operação policial levado a cabo pela PSP, na tarde desta terça-feira, na zona de Pelhe, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Tal como a Cidade Hoje avançou em primeira mão, a ação está relacionada com um processo de investigação por tráfico de droga, tendo sido levadas a cabo sete buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Nesta intervenção, na qual participaram 40 efetivos da PSP de Famalicão, Guimarães e Braga, foram detidas 12 pessoas e apreendida droga suficiente para 518 doses (326 de heroína / 131 de haxixe / 62 de cocaína).

Durante a operação, a PSP apreendeu ainda material utilizado para o corte e dosagem do estupefaciente, armas de fogo com as respetivas munições e ainda a quantia de 1351 euros.