A Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão emitiu um aviso para o agravamento das condições meteorológicas no concelho, a partir da tarde deste domingo, 8 de novembro, e até ao dia 10.

Está prevista precipitação, por vezes intensa, acompanhada de vento forte.

Perante este cenário, a Proteção Civil deixa à população um conjunto de recomendações:

Evitar a permanência junto de árvores, estruturas instáveis e objetos que possam ser projetados pelo vento;

Reforçar ou recolher objetos soltos em varandas, quintais e jardins;

Conduzir com especial cuidado, sobretudo em zonas onde se possa acumular água;

Não atravessar zonas inundadas ou com água acumulada;

Manter os sistemas de escoamento de águas limpos e desobstruídos.

A Proteção Civil sublinha que a prevenção é fundamental e apela a que os cidadãos acompanhem a evolução das condições meteorológicas e sigam as indicações das autoridades.

Em caso de emergência, deve ser contactado o 112.