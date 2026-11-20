O concelho de Vila Nova de Famalicão está sob aviso laranja, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à previsão de precipitação intensa. O aviso é válido para sábado, 21 de novembro, entre as 06h00 e as 18h00.

Perante o cenário, a Proteção Civil de Famalicão apela à população para que redobre os cuidados e adote medidas de precaução.

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O que recomendam as autoridades

Evitar deslocações desnecessárias nos períodos de chuva mais intensa

Não atravessar zonas inundadas, a pé ou de carro

Manter os sistemas de escoamento de águas pluviais desobstruídos

Não estacionar veículos junto a rios, ribeiros ou em locais habitualmente inundáveis

Conduzir com especial cuidado, reduzindo a velocidade e aumentando a distância de segurança

Estar atento à possível queda de árvores, ramos ou estruturas

A Proteção Civil sublinha que a prevenção é fundamental e aconselha a população a acompanhar as atualizações do IPMA e a seguir as indicações das autoridades e dos agentes de proteção civil.

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O aviso laranja é o segundo nível mais elevado da escala de avisos meteorológicos do IPMA e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.