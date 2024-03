Proteção Civil emite alerta: Muito vento e chuva forte vão marcar as próximas horas

O Agrupamento de Escolas D. Maria II organizou, no dia 29 de fevereiro, na biblioteca escolar, uma palestra educativa com o tema “Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974”. Artur Sá da Costa e o Coronel José Luís Bacelar foram os convidados para falar da temática “Como exprimes abril?”. Mas estiveram também presentes o vereador da Cultura, Pedro Oliveira, e Arminda Ferreira, responsável pelo Programa Educativo e Cultural (PEC).

Esta iniciativa surge no âmbito do projeto cultural da escola “Cultura e Identidade Local”, em articulação com o programa Educativo e Cultural (PEC) “De Famalicão para o Mundo” (História Nacional e História Local).

Participaram quatro turmas do 9º ano (9ºA, 9ºB, 9ºD e 9ºE), docentes e responsáveis pela direção do Agrupamento.

Depois de referida a importância da celebração desta data, seguiram-se as intervenções, culminando num curto debate com os alunos sobre as vivências, questões, singularidades e ou generalidades da celebração da data “25 de abril de 1974”, em Portugal e no concelho.

Como mensagem, foi referido que o 25 de Abril de 1974 é um processo em construção, pois a democracia, a liberdade e outras conquistas não podem ser dadas como definitivamente adquiridas, sendo a Escola/Educação uma alavanca fundamental para alcançar estes objetivos.