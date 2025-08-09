Região

Proteção Civil envia com alerta para as próximas 72 horas

A Proteção Civil enviou, este sábado, uma SMS para a população, alertando para o risco extremo de incêndio nos próximos três dias. De acordo com as previsões meteorológicas, as altas temperaturas e o vento forte aumentam o perigo de incêndios florestais em várias regiões do país.

Na mensagem, pode ler-se: “Não use fogo em áreas rurais, florestais. Siga recomendações das autoridades. Informações pelo 800246246”. As autoridades reforçam a necessidade de seguir todas as indicações de segurança e de evitar comportamentos que possam provocar incêndios, como o uso de maquinaria em zonas florestais ou a realização de queimadas.

As equipas de bombeiros e meios aéreos estão em alerta máximo, e a Proteção Civil apela à colaboração de todos para prevenir episódios de risco e proteger as áreas florestais.

Vigo já começou a instalar a iluminação de natal

Mesmo com o calor acima dos 30 graus, Vigo já começou a montar as luzes de Natal. A cidade quer voltar a ser uma das mais iluminadas da Europa e, para isso, não perde tempo.

A decoração vai crescer: serão 12 milhões de luzes a brilhar em 460 ruas, mais 40 do que no ano passado. Não vai faltar a árvore de 50 metros nem os habituais motivos espalhados por toda a cidade.

O presidente da câmara, Abel Caballero, diz que começar cedo evita atrasos. E garante: já se prepara o Natal dos próximos anos.

Ainda não há data oficial para o acender das luzes, mas tudo aponta para a segunda metade de novembro. Em 2024, Vigo recebeu mais de 6 milhões de visitantes e quer bater esse recorde.

Mais de metade dos incêndios desde segunda-feira ocorreram à noite, alerta a Proteção Civil

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou que metade dos 175 incêndios registados desde segunda-feira ocorreram durante a noite. Em conferência de imprensa, o comandante Mário Silvestre alertou que 50,8% das ocorrências surgiram fora do período diurno, o que levanta preocupações.

O fogo mais preocupante é o de Arouca, no distrito de Aveiro, com elevada intensidade e difícil controlo devido às características do terreno e vegetação. Já os incêndios de Lindoso/Ponte da Barca e Penamacor estão praticamente dominados.

A ANEPC reforça o apelo à população: “não usem o fogo”.

Idoso de 77 anos morreu ao cair de 5º. andar na Póvoa de Varzim

Um homem de 77 anos morreu, ao final da tarde desta segunda-feira, depois da queda de um 5º andar, na EN13, junto à TOPNAVE, na Póvoa de Varzim.

Um nadador-salvador fora de serviço deu o alerta ao ligar para o 112 e iniciou de imediato manobras de suporte básico de vida, com o auxílio de um civil com formação na área. Diversos meios de socorro acorreram ao local, incluindo viaturas da ANS Os Golfinhos, Seawatch (Vila do Conde e Póvoa de Varzim), Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, INEM (VMER e UMIP CAPIC) e Polícia de Segurança Pública (PSP).

Foram realizadas manobras de reanimação durante cerca de 30 minutos, no entanto o óbito viria a ser declarado depois pela VMER de Famalicão.

A PSP tomou conta da ocorrência, por apurar estão as circunstâncias em que se deu o incidente.

Calor veio para ficar: IPMA alarga aviso amarelo até, pelo menos, quinta-feira

Devido à persistência do tempo quente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para o distrito de Braga, onde se inclui Famalicão, até pelo menos quinta-feira. O alerta estava inicialmente previsto apenas até terça.

As temperaturas vão manter-se elevadas, com máximas de 36°C na terça e na quarta-feira, subindo para 37°C na quinta. O índice ultravioleta será muito alto, por isso recomenda-se especial atenção à exposição solar.

O calor deve continuar nos dias seguintes, com os termómetros a poderem atingir os 39°C no início da próxima semana.

Mercadona cria novo portal com ofertas de emprego: Mais fácil e agil para os candidatos

A Mercadona abre hoje as portas do seu novo portal de emprego, uma plataforma completamente renovada que representa uma alteração radical na forma de gerir as candidaturas para estabelecer uma ligação com o talento. Mais intuitivo e ágil, este novo espaço permite a qualquer pessoa interessada em trabalhar na Mercadona criar o seu perfil pessoal, receber propostas da empresa de acordo com as suas preferências e fazer o acompanhamento dos processos de seleção em que estiver a participar.

No portal de emprego anterior, não se guardavam perfis e era necessário que o candidato se inscrevesse individualmente a cada vaga, repetindo os dados em cada ocasião. Nesta nova ferramenta, a Mercadona foca-se no candidato: “Concebemos um portal intuitivo, de navegação clara e pensado para que seja mais simples optar por trabalhar na Mercadona”, destaca Marina Ramírez, responsável pela Captação de Talento da Mercadona.

A partir de agora, qualquer pessoa interessada em trabalhar na Mercadona pode criar um perfil único que se mantém ativo na plataforma. Pode inscrever-se com o seu currículo, estabelecendo uma ligação com o LinkedIn ou preenchendo ou seus dados manualmente, e indicar as suas preferências por jornada laboral, tipo de contrato, localização ou área de interesse (Loja, Bloco Logístico ou Escritórios). Isto permite à empresa manter no radar todos os perfis, identificar oportunidades e contactar proativamente os candidatos que encaixem em alguma vaga, quer se tenham inscrito previamente em alguma oferta ativa ou não.

Adicionalmente, o novo portal também permite ao utilizador consultar sempre o estado das suas candidaturas e saber, através de vídeos explicativos, como é o dia a dia dos diferentes postos, ajudando assim a que os futuros candidatos conheçam melhor como é trabalhar na empresa.

Este lançamento responde ao compromisso da Mercadona de continuar a melhorar os seus processos de seleção e continuar a oferecer oportunidades a quem queira desenvolver a sua carreira, tanto em Portugal como em Espanha. “Agora será mais fácil estabelecer uma ligação com pessoas que partilhem os nossos valores e construir relações que contribuam para o crescimento conjunto da Mercadona e dos seus talentos”, conclui Marina Ramírez.

Sismo: A terra tremeu esta madrugada no Minho

Na madrugada desta segunda-feira, um sismo de magnitude 1.8 na escala de Richter foi registado em Ponte de Lima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu pelas 01h22, teve uma profundidade de cinco quilómetros.

Não há registo de quaisquer danos ou vítimas.