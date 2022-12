Proteção Civil envia SMS a alertar para as próximas 48h de mau tempo

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Barcelos da GNR, deteve, esta terça-feira, um homem de 40 anos por roubos, na localidade de Serzedelo, no concelho de Guimarães. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente no Tribunal de Guimarães, sendo-lhe decretada prisão preventiva.

No âmbito de inquéritos em que se investigavam a ocorrência de vários roubos, foi apurado que o suspeito efetuava, na via pública, os roubos por esticão e em estabelecimentos, com recurso a arma branca, nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Santo Tirso.

As diligências dos guardas da GNR culminaram com o cumprimento de três mandados de busca, uma domiciliária e duas em veículos. Destas ações resultaram a detenção do suspeito, a apreensão de uma arma branca e de diversa indumentária utilizada na prática dos roubos.