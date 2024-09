Protesto de um herói: Bombeiro de Famalicão com Parkinson sobe os 566 degraus do Bom Jesus

A sub-região do Cávado, localizada no Minho, lidera a esperança de vida em Portugal, com uma média de 82,62 anos, superando todas as outras áreas do país, segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este valor é superior à média nacional de 81,17 anos, com as regiões Norte e Centro a apresentarem as maiores longevidades. Entre as oito sub-regiões que ultrapassam a média nacional, destacam-se também o Ave e a Área Metropolitana do Porto. Em contraste, as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores apresentam os valores mais baixos.