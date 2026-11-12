O Partido Socialista de Famalicão cancelou o magusto que estava previsto para a manhã deste sábado, 14 de novembro, no centro da cidade, devido à previsão de chuva.

A iniciativa pretendia assinalar o São Martinho e dinamizar o comércio tradicional, mas as condições meteorológicas levaram à decisão de cancelar o evento.

Apesar disso, as castanhas já adquiridas não serão desperdiçadas. O PS Famalicão vai oferecê-las às instituições Dar as Mãos e Refood Famalicão, que apoiam pessoas e famílias da comunidade.

Desta forma, os socialistas mantêm a vertente solidária da iniciativa, apesar de não ser possível realizar o magusto.