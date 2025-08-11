PS Famalicão quer apostar nos jovens: Propõe Cartão Jovem Municipal e subsídio de nascimento

O candidato do PS à Câmara Famalicão, Eduardo Oliveira, apresentou um conjunto de propostas para apoiar os jovens do concelho, com foco na educação, habitação, mobilidade, natalidade e apoio às famílias.

Entre as medidas, destaca-se o alargamento das bolsas de estudo, programas de mobilidade para quem vive em zonas isoladas e incentivo ao empreendedorismo com mentoria e incubadoras de negócios. Está ainda previsto o “Cartão Jovem Municipal”, que, segundo o candidato, “dará acesso a transportes públicos, eventos culturais, serviços de saúde, restauração, desporto e lazer, através de parcerias com a ACIF e entidades locais”, abrangendo jovens até aos 30 anos.

Eduardo Oliveira defende também mais vagas em creches, apoio a famílias cuidadoras, um subsídio de nascimento universal e campanhas de valorização da parentalidade. Na habitação, propõe “a criação de um Programa Municipal de Arrendamento Acessível, com subsídios à renda progressivos, bem como a reabilitação e construção de habitação pública, destinada preferencialmente a casais jovens e famílias monoparentais”, incluindo o aproveitamento de património municipal devoluto para custos controlados.

Na área da educação e empregabilidade, quer criar o “Clube de Competências” e projetos de apoio a currículos, entrevistas e ligação a empresas locais, bem como um espaço de saúde mental “especialmente vocacionado para os jovens, com consultas acessíveis através de psicólogos parceiros, de forma a poder potenciar e ajudar a saúde e bem-estar do pessoal jovem”.

“Os jovens precisam de oportunidades reais para se fixarem, formarem-se, criarem os seus projetos de vida e sentirem que Vila Nova de Famalicão investe neles”, afirmou. “Estas medidas resultam de uma escuta atenta às necessidades da nossa juventude. Vila Nova de Famalicão tem de estar à altura das suas ambições”, concluiu Eduardo Oliveira.