PS homenageia militantes históricos de Famalicão

A concelhia do PS de Famalicão homenageou meia centena de militantes filiados no partido há mais de 25 anos. A cerimónia decorreu na noite de 24 de abril, em Ribeirão, e coincidiu com a gala dos 50 anos do PS, que teve outras comemorações a nível nacional.

«Foi uma noite de emoção e encontros, que culminou com a homenagem a mais de meia centena de militantes que estão filiados ao partido há mais de 25 anos», destaca Eduardo Oliveira, presidente da concelhia. Sobre a homenagem, o dirigente local frisou que «o partido tem uma história e essa história deve ser reconhecida. É com essa história que vamos vencer o futuro. Só venceremos com a participação e forte mobilização de todos», salientou Eduardo Oliveira, que fez a intervenção de encerramento, agradecendo a grande mobilização para a realização do evento.

A festa de comemoração ao meio século da fundação do partido foi para os famalicenses, mas estiveram também presentes os militantes José Luís Carneiro, atual Ministro da Administração Interna, e Francisco Assis, atual presidente do Conselho Económico e Social.

«A democracia tem de ser cuidada todos os dias. Há hoje muitos inimigos da democracia, que é preciso combater», destacou José Luís Carneiro.

Por sua vez, Francisco Assis enalteceu «o respeito pela liberdade e pelo voto da maioria do povo», criticando aqueles que falam sobre uma eventual dissolução do governo. «O caminho é melhorar as nossas instituições e deixar o governo trabalhar», salientou.

Rúben Gomes, candidato à Junta de Ribeirão, fez a intervenção de boas-vindas, enaltecendo os valores de abril.

Eduardo Oliveira, líder dos socialistas de Famalicão, também deixou criticas aos partidos de direita «que só estão preocupados com casos e casinhos e não apresentam ideias e soluções para melhorar as vidas de todos os portugueses».

A festa terminou com o cantar dos parabéns aos 50 anos do Partido Socialista. Sofia Correia, porta-voz do partido e responsável pela iniciativa, disse que «hoje festejamos a união do Partido Socialista que está cada vez mais forte e mais mobilizador em Famalicão. Estamos no caminho do sucesso».