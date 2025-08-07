PS propõe “Bosque da Família” : Uma árvore por cada bebé nascido em Famalicão

Eduardo Oliveira, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, apresentou esta semana uma proposta ambiental ambiciosa para o concelho, intitulada “Futuro Verde”. Reflorestação, prevenção de incêndios e o envolvimento da comunidade são os pilares centrais deste plano.

“Preservar os nossos recursos naturais, proteger a biodiversidade e agir hoje para garantir o amanhã é uma urgência que deve guiar todas as decisões políticas”, afirmou o candidato. Entre as propostas concretas está a plantação contínua de árvores autóctones e a criação do “Bosque da Família”, um espaço verde onde será plantada uma árvore por cada criança nascida no concelho.

A prevenção de incêndios também será reforçada com campanhas de sensibilização, limpeza de terrenos e maior fiscalização. “Só com corresponsabilidade, prevenção ativa e apoio concreto será possível travar esta ameaça recorrente ao território e à vida das comunidades”, defendeu.

Helena Freitas, ecologista e académica reconhecida, será candidata à presidência da Assembleia Municipal, garantindo, segundo Eduardo Oliveira, “uma visão estratégica que coloca Famalicão na linha da frente das políticas ambientais”.

O projeto pretende mobilizar escolas, associações e cidadãos, com o objetivo de transformar o concelho num exemplo nacional de compromisso ecológico. “Comigo a Presidente da Câmara, Vila Nova de Famalicão será um território de referência ambiental”, concluiu.