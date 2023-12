PSP avisa: Há radar na variante de Famalicão esta quinta-feira à tarde

Nos dias 23, 24 e 25 de dezembro decorrem, na vila de Riba de Ave, a Festa de São Roque.

O São Roqueiro começa com música gravada, com a tarde de sábado, a partir das 15 horas, reservada para uma arruada pela vila, com a participação dos Fast Panda Performance e os grupos de bombos Tiros e Bombos (Lordelo), Sr.ª do Desterro da Raimunda (Paços de Ferreira), Zés Pereiras São Faustino (Guimarães) e ACEMC Codessos (Paços de Ferreira). Às 18 horas, atua Zé Cabra.

No domingo, às 15 horas, começa o festival e convívio do São Roqueiro, com Down the River, Tiago Faria e Mohammed da Costa. Às 24 horas, sessão de fogo de artifício em honra do nascimento do Menino Jesus.

Por último, na segunda-feira, dia 25, às 11h15, celebra-se missa solene em honra de São Roque; às 12h30, sai uma procissão, acompanhada pelos escuteiros da paróquia; a tarde fica reservada para os cantares ao desafio, pela Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, às 15h30; às 17 horas, decorre a tradicional queima dos macacos; às 18 horas, sessão de fogo de encerramento das festividades