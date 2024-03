O Futebol Clube de Famalicão sofreu, este sábado, nova derrota no Campeonato Nacional Feminino (Liga BPI). No campo nº2 do Estádio Municipal, as famalicenses receberam e perderam com a formação do Sporting (1-4).

Os golos sportinguistas foram apontados por Olivia Smith (x2), Diana Silva e Joana Martins, sendo que as famalicenses ainda conseguiram marcar, instantes antes dos 90, por intermédio de Neuza.

Com este resultado, a equipa de Rui Batista mantém os 10 pontos, ocupando a 10ª posição.