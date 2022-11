PSP coloca radar na variante nascente de Famalicão dia 18 deste mês

A Polícia de Segurança Pública já revelou a lista de operações de controlo de velocidade para este mês de novembro.

Em Famalicão, há uma operação marcada para dia 18, a partir das 09h00, na variante nascente de Famalicão.

BRAGA

07/nov/22 10H00 Av. Frei Bartolomeu Mártires – Braga

08/nov/22 15H00 Av. António Macedo – Braga

14/nov/22 10H00 Av. Frei Bartolomeu Mártires – Braga

15/nov/22 09H00 Circular Urbana de Guimarães – Guimarães

17/nov/22 15H00 Circular Urbana de Guimarães – Guimarães

18/nov/22 09H00 Variante de Famalicão – Vila Nova de Famalicão

23/nov/22 14H30 Circular Urbana de Guimarães – Guimarães

30/nov/22 09H00 Circular de Barcelos – Barcelos

VIANA DO CASTELO

09/nov/22 09h00 Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

14/nov/22 09H30 Estrada da Papanata – Viana do Castelo

15/nov/22 16H30 Av. Paulo VI, Darque – Viana do Castelo

23/nov/22 20H30 Av. do Meio – Viana do Castelo

AÇORES

04/nov/22 08H00 ER, Ao Miradouro, freguesia de Santa Bárbara – Angra do Heroísmo

06/nov/22 16H00 ER, Ribeira da Areia, freguesia das Lajes – Praia da Vitória

14/nov/22 08H00 ER, Serretinha, freguesia da Feteira – Angra do Heroísmo

26/nov/22 16H00 Estrada de Santa Margarida, freguesia do Cabo da Praia – Praia da Vitória

AVEIRO

09/nov/22 14H00 Av. da Universidade – Aveiro

11/nov/22 10H00 Rua Cimo da Vila – Ovar

14/nov/22 08H00 Av. Europa – Aveiro

16/nov/22 10H00 Av. 32 – Espinho

18/nov/22 10H00 Av. da Liberdade – São João da Madeira

24/nov/22 10H00 Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira

25/nov/22 08H00 Av. da Universidade – Aveiro

30/nov/22 14H00 Av. da Universidade – Aveiro

BEJA

04/nov/22 09H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

09/nov/22 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

16/nov/22 16H00 Av. Salgueiro Maia – Beja

25/nov/22 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte – Beja

BRAGANÇA

08/nov/22 08H00 Av. do Sabor – Bragança

17/nov/22 08H00 Av. das Comunidades Europeias – Mirandela

18/nov/22 08H00 Av. Abade de Baçal- Bragança

28/nov/22 08H00 EN 15 – Mirandela

CASTELO BRANCO

16/nov/22 10H00 Av. Cidade de Zhuhai – Castelo Branco

23/nov/22 13H00 Av. Professor Egas Moniz – Castelo Branco

24/nov/22 09H00 Alameda da Europa – Covilhã

29/nov/22 09H00 Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

COIMBRA

08/nov/22 09H30 Av. Elísio de Moura – Coimbra

09/nov/22 09H00 Av. Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

14/nov/22 09H30 Rua da Boucinha/Vale de Figueira – Coimbra

18/nov/22 09H30 Av. Inês de Castro – Coimbra

23/nov/22 09H00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

25/nov/22 09H30 IC 2, Banhos Secos (Sul/Norte) – Coimbra

30/nov/22 09H00 Ponte Edgar Cardoso (Norte/Sul) – Figueira da Foz

ÉVORA

10/nov/22 15H00 Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz

15/nov/22 09H30 CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

17/nov/22 14H30 EN 114 Av. Túlio Espanca – Évora

21/nov/22 09H30 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

25/nov/22 10H00 EN 18 ao Gil – Estremoz

FARO

08/nov/22 09H00 Estrada Moinho da Palmeira – Faro

08/nov/22 09H30 Av. Heróis 1808 – Olhão

10/nov/22 09H00 Av. Fonte Coberta – Lagos

14/nov/22 09H00 Av. V2 – Portimão

15/nov/22 09H00 Av. V6 – Portimão

16/nov/22 09H00 Av. Fonte Coberta – Lagos

17/nov/22 09h00 Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira

18/nov/22 09H00 Av. V6 – Portimão

21/nov/22 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira

23/nov/22 09H00 Av. Dr. Gordinho Moreira – Faro

25/nov/22 17H00 Av. V6 – Portimão

28/nov/22 09H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

29/nov/22 09H00 Rua Almirante Cândido dos Reis – Tavira

30/nov/22 09H00 Av. de Castro Marim – Vila Real de Santo António

GUARDA

11/nov/22 08H00 Av. 25 de Abril – Guarda16/nov/22 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda – Guarda

LEIRIA

15/nov/22 09H00 EN 242, Estrada da Nazaré – Marinha Grande

17/nov/22 09H00 Av. Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche

21/nov/22 09H00 Av. da Comunidade Europeia – Leiria22/nov/22 09H30 Av. Infante D. Henrique – Caldas da Rainha

LISBOA

08/nov/22 14H00 IC 19 – Cacem

09/nov/22 09H00 Rua António Sérgio – Santo António Cavaleiros

09/nov/22 14H00 Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha

10/nov/22 09H00 EN 6, Av. Marginal – Cascais

14/nov/22 14H00 IP 7 – Lisboa

14/nov/22 21H00 Av. da República – Lisboa

15/nov/22 08H30 Av. da República (Poente/Nascente) – Oeiras

15/nov/22 13H30 EN 249-3 (Norte/Sul) – Porto Salvo

17/nov/22 08H30 Av. Capitães de Abril, Mem Martins – Sintra

17/nov/22 14H00 IC 2 (Norte/Sul) – São João da Talha

22/nov/22 20H00 EN 10 (Alhandra/Alverca) – Alhandra

MADEIRA

08/nov/22 17H00 Túnel da Cruz – Santana11/nov/22

08H30 VR1, Travessa do Valado – Concelho do Funchal

15/nov/22 13H00 VR 1, Gaula – Santa Cruz

19/nov/22 08H00 VR 1 (Oeste/Este) Quinta Grande – Câmara de Lobos

19/nov/22 13H00 VE 3 Lugar de Baixo – Ponta do Sol

PORTALEGRE

04/nov/22 17H30 Av. Dia de Portugal – Elvas

09/nov/22 08H30 EN 373 – Elvas

15/nov/22 09H00 Av. de Badajoz – Portalegre

18/nov/22 09H00 EN 246 – Portalegre

24/nov/22 09H00 Av. Extremadura Espanhola – Portalegre

29/nov/22 08H30 Av. do Dia de Portugal – Elvas

PORTO

04/nov/22 09H00 Estrada da Circunvalação – Porto

07/nov/22 18H00 Av. da Boavista – Porto

09/nov/22 09H00 EN 14 – Matosinhos

11/nov/22 14H00 Via Eng. Edgar Cardoso – Vila Nova de Gaia

15/nov/22 14H00 Rua Heróis Ultramar – Vilar Andorinho

18/nov/22 09H00 Estrada da Circunvalação – Porto

21/nov/22 18H00 Estrada da Circunvalação – Matosinhos

23/nov/22 09H00 Av. Montevideu – Porto

25/nov/22 14H00 Av. 25 de Abril – Porto

28/nov/22 09H00 Av. Dr. Germano Vieira, Gueifães – Maia

30/nov/22 14H00 Av. Dr. Antunes Guimarães – Leça Palmeira

SANTARÉM

07/nov/22 08H00 Av. Bombeiros Voluntários – Ourém

10/nov/22 08H00 EN 110 Carvalhos de Figueiredo – Tomar

16/nov/22 08H00 Rua D. Afonso Henriques – Entroncamento

18/nov/22 08H00 Av. D. Manuel I – Abrantes

24/nov/22 08H00 Nicho dos Rodrigues – Torres Novas

30/nov/22 09H30 Rua do Progresso – Cartaxo

SETÚBAL

14/nov/22 08H00 Av. Arsenal do Alfeite (Corroios/Almada) – Almada

25/nov/22 08H30 EN 10 – Setúbal

29/nov/22 11H00 Av. 1 de Maio – Seixal

29/nov/22 16H00 EN 11-1, Baixa da Banheira – Barreiro

VILA REAL

07/nov/22 14H00 Rua Vasco Sameiro – Vila Real

14/nov/22 09H00 Av. Unesco – Vila Real

24/nov/22 09H00 Av. da Noruega – Vila Real

30/nov/22 09H00 Av. Dr. Mário Soares – Chaves

VISEU

04/nov/22 08H00 Av. Manuel Abreu Lameiras – Viseu

10/nov/22 16H00 Av. D. Afonso Henriques – Viseu

11/nov/22 07H00 Av. D. Egas Moniz- Lamego

14/nov/22 16H00 Av. da Europa – Viseu

30/nov/22 14H00 Av. D. Egas Moniz- Lamego

30/nov/22 16H00 Estrada de Nelas – Viseu