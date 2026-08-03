A PSP proporcionou um dia inesquecível a Salvador, um menino de seis anos que vive com Epidermólise Bolhosa, uma doença genética rara conhecida como a “doença da borboleta”, ao concretizar o sonho de conhecer de perto o trabalho da Polícia.

Durante a visita, Salvador teve a oportunidade de conhecer os agentes, as instalações e algumas das valências da PSP, num dia marcado pela proximidade, pela partilha e por muitos sorrisos.

Numa publicação nas redes sociais, a PSP refere que a iniciativa pretendeu oferecer ao menino um momento especial, destacando a coragem e a resiliência com que enfrenta diariamente os desafios impostos pela doença. A força de Salvador e da sua família mereceu ainda uma mensagem de apoio e votos de muita coragem para o futuro.