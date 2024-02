PSP corta folgas e obriga a horas extra para garantir carnaval e futebol

Muito embora o Famalicão não tenha jogado no passado fim de semana – jogo com o Sporting foi adiado – Théo Fonseca considera que a semana de trabalho «foi muito positiva e estamos preparados» para o jogo de sábado, diante do Farense. O jovem avançado regressou à competição no início da época, depois de 11 meses a recuperar de uma grave lesão num joelho. Conta que viveu momento muito difíceis, «mas tive a ajuda de todos. Consegui recuperar bem e voltei mais forte. Foi um ano parado, mas que me permitiu aprender muito sobre mim, sobre o meu corpo» e o mais difícil foi mesmo «ver os meus colegas a treinar e a jogar».

A 9 de dezembro, também no Algarve, mas diante do Portimonense, Théo apontou o seu primeiro golo na I Liga e que foi considerado o melhor da jornada. Um momento vivido com muita emoção, durante o qual «tudo me passou pela cabeça», particularmente «a lesão que sofri».

Doravante o desejo «é continuar a ajudar a equipa a vencer», promete.