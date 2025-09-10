PSP dá curso de formação para detentores de cães perigosos

O Comando Distrital da PSP de Braga vai realizar um curso destinado a todos os detentores de cães perigosos e potencialmente perigosos, enquanto animais de companhia.

Este curso visa proporcionar a formação específica para obtenção de licença de detenção prevista na lei que define o regime jurídico da criação, reprodução e detenção deste tipo de animais.

Se é detentor de algum cão perigoso ou potencialmente perigoso, pode participar neste curso, cuja inscrição deve ser feita pelo e-mail cpbraga@psp.pt até 22 de setembro.