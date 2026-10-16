A PSP de Famalicão deteve três pessoas numa operação para desmantelar uma das maiores redes de tráfico de droga do concelho, com atividade num bairro na freguesia de Esmeriz.

A operação decorreu na terça e quarta-feira, através da Brigada de Investigação Criminal, e incluiu cinco buscas domiciliárias e cinco buscas não domiciliárias. Foram ainda apreendidas duas viaturas de alta cilindrada.

A investigação começou no início de 2025. Em maio deste ano, já tinham sido detidos oito suspeitos, dois dos quais ficaram em prisão preventiva.

Os três detidos mais recentes foram presentes, esta quinta-feira, ao juiz de instrução criminal, no Tribunal Judicial de Guimarães. Dois dos suspeitos, apontados como cabecilhas da rede, ficaram em prisão preventiva.

O grupo fornecia cocaína, heroína e haxixe em vários locais da cidade de Famalicão. No âmbito da investigação, foram identificados mais de 150 consumidores.