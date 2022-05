PSP detém homem que agrediu polícia no Enterro da Gata

Em reunião com o Sindicato dos Enfermeiros – SE, esta quinta-feira, a administração do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) garante que agressões aos enfermeiros, no mês de fevereiro, estão a ser investigadas como crime público e que presta todo o apoio às vítimas.

Entretanto, para reforçar a segurança na instituição, e em particular nos serviços de Urgência, foram instalados botões de pânico, reforçada a videovigilância, contratados mais seguranças privados e verificou-se ainda um reforço do policiamento de proximidade da PSP, sobretudo nos períodos noturnos. Estas informações são prestadas pelo Sindicato dos Enfermeiros que reuniu, esta quinta-feira, com os responsáveis do Centro Hospitalar.

Em nota à imprensa, o presidente do Sindicato, Pedro Costa, elogia estas medidas, «pois a administração não só assumiu os problemas, como tomou medidas efetivas para os resolver». Foi, ainda, referido que o CHMA tem vindo a apoiar de forma próxima os profissionais de Saúde agredidos, «tendo-se inclusive disponibilizado para assumir todas as despesas decorrentes das agressões, tanto as realizadas como as futuras». Pedro Costa esclarece que «foi ainda dada a possibilidade de os enfermeiros e demais profissionais envolvidos nesta situação mudarem de serviço, ou até mesmo de instituição, algo que os próprios recusaram prontamente».