PSP faz alerta para novo tipo de burla através de telefone

A PSP e a Deco estão a avisar para o aumento de burlas feitas através do telefone, com uma técnica chamada “spoofing”. Neste tipo de fraude, os burlões conseguem fazer chamadas usando números que parecem ser de bancos, empresas ou serviços públicos, para enganar as pessoas.

O objetivo é roubar dados pessoais, acesso a contas bancárias ou até convencer as vítimas a fazer transferências de dinheiro. Muitas vezes, as pessoas só se apercebem da burla depois de perderem dinheiro ou dados importantes.

A Deco diz que muitos consumidores já estão preocupados e querem saber mais sobre estas tentativas de engano. Este tipo de burla é uma evolução do “phishing” e agora acontece também por chamadas e mensagens com números falsos.

Tanto a PSP como a Deco aconselham as pessoas a terem cuidado: não confiar em chamadas estranhas, não clicar em links de mensagens suspeitas, não partilhar dados pessoais nas redes sociais e bloquear números desconhecidos.

As duas entidades pedem que todas as tentativas de burla sejam denunciadas, mesmo que não tenham causado prejuízo. E a Deco defende que a lei deve ser atualizada para obrigar as operadoras de telecomunicações a ajudar a prevenir estas fraudes.