PSP realiza primeiro curso para detentores de cães perigosos

Famalicão: Detidos no Ano Novo por condução sob o efeito do álcool, sem carta de condução, posse de arma e pirotecnia

No período de 30 de dezembro a 3 janeiro 2024, a PSP efetuou 19 detenções, várias em Famalicão, por condução sob o efeito do álcool, sem carta de condução, posse de arma e de artigos de pirotecnia proibidos.

Treze pessoas, 11 do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades entre os 20 e 53 anos, foram detidas por condução automóvel sob influência do álcool. Submetidos ao teste, apresentaram uma TAS entre 1,21 e 2,79 g/l no sangue. Um dos detidos foi interveniente em acidente de viação. As detenções ocorreram nas cidades de Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

Uma cidadã, de 31 anos de idade, foi detida sem carta de condução. Durante a intervenção policial, foi submetida ao teste do álcool e acusou uma TAS de 1,61 g/l no sangue. Outra, com 28 anos, foi detida com uma arma proibida (pistola) e um jovem, de 17 anos de idade, foi apanhado com artigos de pirotecnia proibidos.