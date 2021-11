A Polícia de Segurança Pública já divulgou a lista de ações de fiscalização públicas que vão acontecer durante este mês de novembro.

Do plano faz parte uma ação no fim do mês, a dia 25, em Vila Nova de Famalicão.

O radar móvel de controlo de velocidade vai ser colocado, uma vez mais, na variante nascente de Famalicão, a partir das 09h00 desse dia.