Puma Rodríguez (FC Famalicão) convocado para a Seleção do Panamá

O avançado do FC Famalicão foi convocado para o jogo de preparação da seleção principal do Panamá, para uma partida com os Camarões. O encontro disputa-se a 18 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Puma Rodríguez tem 39 internacionalizações, participou no Mundial 2018 e em duas edições da Gold Cup.

O jogador, de 24 anos, chegou a Famalicão em agosto passado, proveniente do Alavés, com contrato de quatro temporadas.