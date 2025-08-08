Quartos para estudantes 30% mais caros

O custo médio de um quarto para estudantes aumentou mais de 30% entre agosto de 2022 e agosto deste ano, revela o Expresso.

Atualmente, o preço ronda os 416 euros, mas em Lisboa ultrapassa os 500. A escassez de alojamento tem levado muitos jovens a abandonar os estudos longe de casa.

No país existem pouco mais de 16.600 camas em residências públicas. O Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior prometia mais 19 mil até 2026, mas apenas foram criadas 2.500 até agora.